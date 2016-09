Til artiklen fredag om at dele af Holbæk Sygehus var uden strøm vil jeg gerne have et nytfriskt billede af sygehuset. Et billede ved indgangen ¬ Foto: Mik Foto: Mik

Gravide tilbydes auditorieundervisning

Sjælland - 20. september 2016

Fødselsforberedelsen for gravide kvinder bliver nu genoptaget på Holbæk sygehus.

Sygehuset meddelte i begyndelsen af september de gravide, at forberedelsen var aflyst i september og oktober måned, fordi et decideret babyboom betød, at der ikke har været jordemødre nok til at vejlede kommende forældre. Det skriver Nordvestnyt.

Som tidligere omtalt i avisen har det vakt kritik fra blandt andre folketingspolitiker Rasmus Horn Langhoff (S) og fået sundhedsminister Sophie Løhde (V) til at bede regionen om redegørelse.

Nu går der så et nyt brev ud til de gravide, hvori sygehuset tilbyder et slags plaster på såret for den aflyste fødselsforberedelse.

- Fra i morgen onsdag og hver 14 dag frem til slutningen af oktober, indfører vi et tilbud om auditorieundervisning i forbindelse med de almindelige rundvisninger for de gravide. Vi forventer, det er et midlertidigt tilbud, som er bedre end helt at aflyse fødselsforberedelsen, siger chefjordemoder på Holbæk sygehus, Anne Fabricius, til avisen.

De gravide behøver ikke at tilmelde sig undervisningen, der altså vil foregå i alt tre onsdage, indtil man efter planen genoptager den almindelige holdundervisning omkring 1.november.

Babyboomet ventes at toppe i oktober måned, hvor sygehuset forvente op imod 160 fødsler på en måned. Det er 30-40 flere end normalt.