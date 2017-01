Energinet.dk sparer mange millioner med en særlig gør-det-selv-metode. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Gør-det-selv-metode sparer trecifret millionbeløb

Sjælland - 16. januar 2017 kl. 15:56 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en ret anderledes projektledelse er det muligt for Energinet.dk at spare et trecifret millionbeløb i forbindelse med Kriegers Flak Havmøllepark, hvor der både skal graves, støbes og bygges for at etablere kabelanlægget. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Man kunne kalde det en »gør-det-selv-metode«. For kort fortalt går den ud på, at Energinet.dk selv koordinerer arbejdet med sine mange leverandører i stedet for at købe en færdig løsning hos en totalentreprenør.

Hos Energinet.dk bruger man begrebet »multi-kontrakter« om metoden. Det fortæller Energinet.dk's projektleder Jens Christian Hygebjerg.

- Vi laver mange kontrakter for at få løst opgaven i stedet for at købe en nøgle-færdig løsning. Vi opdeler arbejdet i mange forskellige kontrakter, så vi for eksempel køber komponenter hos én leverandør og får en anden til at montere og installere. Det er os, der hele tiden sidder med ansvaret for, at tingene passer sammen, siger han.

På byggeriet af kabelanlægget på hav og på land har Energinet.dk større kontrakter med 30-35 forskellige leverandører. Det stiller store krav til bygherrens projekt-organisation, forklarer Jens Christian Hygebjerg.

- Det giver udfordringer i forhold til koordinering. Men det er vi til gengæld gode til. Det har vi stor erfaring med, så der kan vi spare penge for forbrugerne. Man kan hurtigt spare 10 til 20 procent ved selv at sidde med risikoen og ansvaret for at få tingene til at passe sammen, siger han.

Det er også tilfældet med byggeriet til Kriegers Flak Havmøllepark. Jens Christian Hygebjerg vurderer, at metoden har skabt en besparelse på mellem 10 og 20 procent i forhold til den budgetterede pris på 3,5 milliarder kroner. Altså et trecifret millionbeløb.

- Men man skal huske, at det så også er os, der løber risikoen, hvis noget ikke passer sammen eller en leverandør bliver forsinket. Så er det vores opgave at få løst problemerne. Over tid sparer vi samlet set rigtig mange penge, i stedet for at det er leverandøren, der skulle tage sig betalt for det. Vi har gjort det i mange år og bliver også ved med det, for det er en måde at spare elforbrugerne mange penge på, siger projektleder Jens Christian Hygebjerg.