Det vil både gavne samfundsøkonomien og den grønne omstilling, hvis man sænkede el-afgiften, mener Dansk Energis Lars Aagaard. Foto: Jens Øster Mortensen.

Glem skattelettelser - sænk danskernes el-regning

Sjælland - 16. august 2017 kl. 12:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Totredjedele af danskernes el-regning består af skatter og afgifter. Det er absurd meget, og derfor bør regeringen indtænke en sænkning af el-afgiften i en kommende skattereform. Alene el-afgiften udgør 40 procent.

Sådan lyder det fra Dansk Energis administrerende direktør Lars Aagaard, skriver DAGBLADET og Nordvestnyt.

- En sænkning eller fjernelse af el-afgiften er også en skattelettelse. Det har samme effekt, nemlig at øge aktiviteten hos virksomhederne, fordi strømmen bliver billigere, og det vil igen skabe flere jobs, siger Lars Aagaard til aviserne.

Regeringens prioritet har hidtil ligget i at sænke skatten på arbejde. Men i og med Liberal Alliance nu endeligt har opgivet at få sænket topskatten, må der være råd til både at sænke skatten på arbejde såvel som el-afgiften, mener Lars Aagaard.

- Og det er noget, der især kommer lavindkomsterne og dem uden for landets største byer til gode, fordi folk i de store byer tjener relativt flere penge. Men el-regningen er jo ens for alle, siger han.

Forbrugerforeningen El-forbundet er positivt indstillet. En sænkning eller fjernelse vil gøre el-regningen mere overskuelig for forbrugeren. Det betyder, at forbrugeren nemmere kan vurdere, om det kan betale sig at skifte til et andet selskab eller ej, lyder det fra Morten Sinding, forbrugerjurist i El-forbundet.

Venstres finansordfører Jacob Jensen, der også har plads i Folketingets energiudvalg og skattevalg, vil ikke udelukke, at el-afgiften kan komme i spil:

- Men vores hovedprioritering har hele tiden været at sænke skatten på arbejde, især for lavindkomstgrupperne. Der skal være større økonomisk forskel på at arbejde og på at være på overførselsindkomst. Samtidig skal man ikke glemme, at vi for mindre end et halvt år siden vedtog den største lettelse i el-regningen i mange år, da vi fjernede PSO-afgiften, siger han til aviserne.