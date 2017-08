Foto: Anja Lykkeberg

Generation XL-læge: Motiverende samtale skaber skyld og skam

Sjælland - 23. august 2017

Den sundhedsprofessionelle skal holde ansvaret for behandlingen af overvægt på sin banehalvdel, mener børnelæge Jens-Christian Holm.

Han er kendt for sin indsats for at reducere overvægt hos børn og unge - og aktuel i nye afsnit af Generation XL, hvor DR følger børnene Valdemar, Kristine, Laura og Gudmund fra Sjælland og jyden Lukas' kamp for at tabe sig ved hjælp af metoden fra Holbæk Sygehus.

- Den motiverende samtale, som sundhedsprofessionelle er oplært i gennem årtier - jeg tror ikke på den. Det ødelægger forløbet, det er hovedårsagen til, at gængs behandling af overvægt slår fejl, siger Jens-Christian Holm.

Lederen af Enheden for overvægtige børn i Holbæk har resultater, som taler højt.

75-80 procent af de overvægtige børn, som kommer i behandling med Holbæk Metoden, taber sig og holder derefter normalvægten. 60 procent af deres forældre taber sig også under forløbet.

- Det er et problem, hvis de sundhedsprofessionelle ikke vil være en autoritet. Det er ikke autentisk. Behandleren er en autoritet, og patienten kommer med en sygdom. Overvægt er en sygdom, og den skal vi tage ansvar for at behandle. Når man ikke anerkender virkeligheden, så får man kæmpe store problemer, siger Jens-Christian Holm.

Set med hans øjne placerer den motiverende samtale og ideen om »empowerment« - at personer skal støttes til at få styrke til at tage ansvar for eget liv - hovedansvaret for behandlingen hos patienten.

- Der er 14 standardord, som går igen i den gængse tilgang til overvægt; »Det er vigtigt, du er motiveret for at spise sundt og bevæge dig mere«. Dermed fralægger behandleren sig ansvaret, og det bliver patientens skyld, når han eller hun tager på igen. Sådan ville man jo aldrig behandle kræftramte. Mange forhold omkring overvægt er uden for patientens kontrol. Kroppen har et hormonsystem, som altid vil kæmpe for at komme tilbage til tidligere fedtmasse, forklarer Jens-Christian Holm.

