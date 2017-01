Gefion og DLS vil fusionere og udvikle sig

To store landbrugsrådgivere på Sjælland, Gefion og Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS), er i gang med at fusionere.

Ifølge Torben Hansen, formand for Gefion, handler fusionen om at stå stærkere.

- Vi skal udvikle os og bevare konkurrence-kraften, og det gør vi ved at fusionere. Det er rettidig omhu at gøre det nu, mens vi gør det af lyst i stedet for at skulle gøre det af nød. De to virksomheder supplerer hinanden rigtig godt. De har hver deres specialer, som det giver mening at samle i én virksomhed, siger Torben Hansen.