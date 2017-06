Fugleunger på jorden er ikke i nød

Siden 1. april har Dyrenes Vagtcentral modtaget 1078 henvendelser fra bekymrede borgere, der mener at have fundet en fugleunge i nød på jorden. Men fugleunger er sjældent i nød, fordi de opholder sig på jorden, understreger Dyrenes Beskyttelse.

Fugleunger kan opholde sig på jorden af mange årsager, men en af de sidste årsager er nød. Lærkeunger vokser op på jorden, da deres rede befinder sig dér. Andre fugleunger kan være hoppet ned på jorden, fordi et rovdyr opdagede deres rede.

"Jorden er selvfølgelig et farligt sted for fugleunger - men ikke så farligt som en rede, der er opdaget. I nogle scenarier kan fugleforældre afgive et bestemt kald, som faktisk beordrer ungerne til at forlade reden. Og fugleforældrene kan sagtens passe deres unger, når de er på jorden," forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Kun de nøgne fugleunger er i nød

De fugleunger, som ikke burde opholde sig på jorden, er dem uden fjer. Her bør ungen hjælpes op til dens rede igen, men kun hvis man er sikker på, at det er fugleungens oprindelige rede.

"Fugleunger uden fjer har meget dårlige overlevelseschancer, hvis ikke de kan hjælpes tilbage i deres egen rede," siger Michael Carlsen.

De fugleunger, der godt kan opholde sig på jorden, har oftest ikke en særlig lang hale eller en pæn og glat fjerdragt. Deres fjerdragt er stadig ved at udvikle sig, hvilket kan få dem til at fremstå pjuskede og stakkels. Men hvis de har fjer, selv pjuskede fjer, og opholder sig på jorden, så er de ikke i nød.

Befinder en pjusket fugleunge sig dog midt på en sti eller et andet sted, hvor den kan få skader, så bør den blot transporteres hen til nærmeste buskads eller sikre opholdssted. Herfra vil fugleungen fint og sikkert kunne klare sig.

Få rådgivning hos Dyrenes Vagtcentral før du handler

Ring 1812 hvis fugleungen:

• har synlige skader (uden at håndtere den)

• ligger på siden/ryggen

• ligger med hovedet forover ned mod jorden

Står man i en situation, som denne eller er man i tvivl, kan man ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812 og få rådgivning til, hvordan situationen skal håndteres. Man bør dog altid ringe før, man begynder at håndtere fugleungen, da rådet i mange tilfælde vil være, at det er bedst for fugleungen at lade den være.

Skulle det blive nødvendigt at bringe fugleungen til en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer, vil det oftest være mest hensigtsmæssigt, at man selv bringer den derind - dog altid efter at man først har kontaktet Dyrenes Vagtcentral.