Frygtet kanin-død rammer landet

- Fra de berørte avlere ved vi, at kaniner kan blive dårlige og dø på under en halv time. I mange tilfælde uden et eneste tegn på, hvad de er døde af. Vi taler om en dødelighed på over 90 procent, så det har fatal betydning for kaninavlen i Danmark. Racer og avlstammer, der er forædlet gennem årtier, kan gå tabt, siger Carsten Philipsen, der er formand i kaninavlernes forening.