Gundsømagle ved Roskilde, hvor billedet af kirken her stammer fra, tegner lige nu til at blive et af bare fire sogne i hele Roskilde Stift, hvor der bliver kampvalg til de lokale menighedsråd. Foto: Kim Rasmussen.

Fredsvalg i stort set hele Roskilde Stift

Sjælland - 15. september 2016 kl. 10:32 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valget i langt de fleste menighedsråd i Roskilde Stift ser ud til at være afgjort længe inden valgdagen.

En rundringning til stiftets menighedsråd såvel som til kirkerne i Taastrup Provsti viser, at der lige nu er udsigt til kampvalg i fire menighedsråd i 200 sogne, som aviserne DAGBLADET og Sjællandske har været i kontakt med efter tirsdagens og onsdagens opstillingsmøder. Selv i Roskilde Domsogn, hvor der ellers er langt tradition for kampvalg, ligner det lige nu et aftalevalg. I resten af sognene tegner det lige nu til aftalevalg. Det vil sige, at sognet indstiller en liste med kandidater til Kirkeministeriet, hvorved det officielle valg kan aflyses.

Holder prognosen vil det være det laveste antal kamvalg i menighedsrådsvalgenes historie. Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af menighedsråd understreger, at billedet er foreløbigt, da potentielle kandidater faktisk har helt frem til 27. september til at dukke op med en ny liste og udløse et kampvalg i sognet.

Han mener dog, at det lave antal kampvalg kan skyldes, at man i sognene er blevet bedre til at tale sammen og få afgjort uenigheder og stridigheder på de netop overståede opstillingsmøder frem for at opstille med forskellige lister i en lang valgkamp over flere måneder.

- Vi ser, at flere steder, hvor man tidligere har haft valg mellem flere lister, er de forskellige parter blevet enige om at lave en fælles liste, og få afgjort personvalgene på opstillingsmødet, siger Søren Abildgaard til aviserne.

Her bliver der kampvalg

Det forlyder, at der kan komme kampvalg i Dåstrup/Ørsted sogne og Gundsømagle ved Roskilde. Meget tyder også på kampvalg I Sct Mortens Sogn i Næstved Provsti for første gang siden 1988. Også i Stege på Møn tegner kan der blive kampvalg.

Avisen har også forhørt sig på den anden side af stiftsgrænsen i Taastrup Provsti, hvor det tegner til kampvalg i Sengeløse Sogn og i Hedehusene.

Panderynker

I andre sogne står man med det helt modsatte problem.

I Ringsted Sogn, hvor blandt andet Sankt Bendts Kirke ligger med 13.000 folkekirkemedlemmer, er der lige nu problemer med at fylde alle pladser ud. Det samme oplever mindre sogne som Alsted og Slaglille-Fjenneslev sogne i Sorø. I Store Heddinge på Stevns er der dog endnu større panderynker. På sognets opstillingsmøde tirsdag aften var der slet ingen kandidater, der meldte sig på banen.

Både i de sogne, hvor der mangler folk til at fylde sæderne i rådene ud, såvel som i de sogne, hvor der barsles med alternative lister for at få skabt et kampvalg, er det nu tid til at komme i gang med et større benarbejde.

Fristen for at opstille kandidatlister udløber den 27.september.