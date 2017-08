Samarbejdet mellem Region Sjælland og Styrelsen for Patientsikkerhed om forbuddet mod at tage imod patienter på neurologisk afdeling på Slagelse Sygehus er gået i hårdknude. Billedet her er taget i en anden sammenhæng. Foto: Jens Willemoes.

Forvirring: Skal patienter til Slagelse eller Roskilde?

Forbuddet imod at tage imod borgere med eksempelvis epilepsi, hjerneblødninger eller slagtilfælde på Slagelse Sygehus' neurologiske afdeling har tilsyneladende skabt forvirring i Region Sjælland over, hvor regionen skal sende patienter hen. Det skriver Sjællandske.

Regionens ledelse og sygehusledelsen i Slagelse har siden forbuddet blev indført bedt styrelsen om en slags tjekliste til regionens ambulancereddere over, hvilke symptomer, patienten skal have, for at være omfattet af forbuddet imod at blive bragt til Slagelse. Tjeklisten skal ifølge regionen sikre, at man får sorteret patienterne korrekt, så man ikke overtræder Styrelsens forbud.