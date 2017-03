John Norman og lærerne er nået til enighed, efter forhandlinger i Undervisningministeriet blev gennemført i god ro og orden. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Forsoning undervejs på EUC Sjælland - Sådan da Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsoning undervejs på EUC Sjælland - Sådan da

Sjælland - 02. marts 2017 kl. 15:00 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pludseligt aflyste lønforhandlinger skabte kortvarrigt gnidninger mellem lærere og ledelse på Sjællands erhvervsskoler (EUC) i Køge, Haslev og Næstved.

Men efter et udbytterigt møde i Undervisningsministeriet, er partnerne nu igen ved at finde hinanden.

- Det lykkedes os at få gang i en ordentlig dialog om lønnen, og det endte med, at vi fik hentet 7 løntillæg hjem til lærerne på mødet, siger Juliane Neiiendam, der, som formand for Ansattes Råd i ingeniørforeningen IDA, repræsenterer 20 af de godt 50 berørte undervisere. Hun er fint tilfreds med resultatet.

EUC Sjællands direktør, John Norman, der tiltrådte i begyndelsen af 2017, ser også positivt på forhandlingerne.

- Jeg synes virkelig, det er foregået i god ro og orden. Vi har fået en meget god løsning, så jeg er meget tilfreds, siger han.

Baggrunden for forhandlingerne i Undervisningsministeriet er et andet møde, som skulle have været afholdt i december sidste år.

Ifølge IDA havde EUC Sjællands ledelse inviteret parterne til forhandlingsmøde om lærernes varige tillæg den 14. december, men samme morgen, som mødet skulle have fundet sted, sendte ledelsen en e-mail ud, hvori der står, at det er »besluttet, at der ikke vil ske yderligere udmøntning fra ny løns puljen i indeværende år«.

Kontroversen betød, at Undervisningsministeriet blev draget ind i sagen, og selvom begge parter i dag ser positivt på resultatet, er de stadig ikke enige om, hvad der præcis skete den 14. december.

En e-mail fra ledelsen, dateret 14. december, bekræfter tilsyneladende, at lønforhandlingerne blev aflyst, og IDA's Juliane Neiiendam fastholder, at mødet blev aflyst. Alligevel holder John Norman fast i sin forklaring.

- Det kan godt være, man ikke kunne blive enige, men der er ikke aflyst nogen møder, siger han.

Hvad de begge er enige om, er dog, at det nu er tid til at se fremad.

- At melde ud, at der ikke er nogen penge at forhandle om, er det samme som at aflyse et forhandlingsmøde set fra vores bord. [...] Nu fokuserer vi på fremtiden og på, at vi får et godt samarbejde med EUC fremadrettet, siger Juliane Neiiendam.

Du kan købe adgang til hele e-avisen her: