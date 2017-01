Se billedserie Muslingerne bliver produceret på en line, sådan som Alex Mikkelsen fra Seafood Limfjord her viser. Han er partner i muslinge-projektet. Foto: DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter

Forskere vil fodre grise og høns med muslinger

Sjælland - 23. januar 2017 kl. 10:33 Af Martin Pedersen

Muslinger er en yndet spise blandt mennesker. Men nu vil en række forskere også have skaldyret på landbrugsdyrenes menukort.

I et nyt forskningsprojekt vil DTU Aqua i samarbejde med andre institutioner og erhvervslivet undersøge, hvor og hvordan man kan få en dansk, økologisk muslinge-produktion til foder op at stå. Og i hvilket omfang det proteinrige muslinge-mel kan bruges til at blande i dyrefoder. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Der er nemlig mangel på økologisk protein til foder, der kan bruges i økologisk husdyr-produktion. Og efterspørgslen bliver formentlig større fremover. Nye EU-regler betyder, at alt foder i forbindelse med økologisk husdyr-produktion fra 2018 også skal være økologisk. Indtil 2018 må fem procent af foderet være konventionelt.

Jens Kjerulf Petersen er professor på DTU Aquas afdeling Dansk Skaldyrcenter og overordnet projektleder. Han er helt klar i mælet om forskningsgruppens mission.

- Vi har den mission, at der på baggrund af vores resultater kan etableres en økologisk produktion på 100.000 tons muslinger om året i de danske farvande. Vi skal vise, at det kan lade sig gøre. Det er i virkeligheden et helt nyt erhvervs-eventyr, men også et virkemiddel til at forbedre miljøet, siger Jens Kjerulf Petersen.

For ud over at undersøge potentialet i at bruge muslinger til dyrefoder, så vil de også eksperimentere med samtidig at rense vandet i kystnære farvande.

DTU Aqua samarbejder blandt andet med Danish Agro, der har hovedsæde i Karise. Danish Agros opgave bliver at analysere det færdige muslinge-mel og undersøge, hvordan man mest optimalt bruger produktet i økologiske foderblandinger til husdyr. Foderet vil blive givet til økologiske smågrise og høns, som Aarhus Universitet følger og undersøger.