Der er brug for mere kortsigtede løsninger, end dem, der bliver anbefaler, mener Region Sjælland.

Formand: Region Sjælland kan ikke vente til 2040 på læger

Der er brug for mere kortsigtede løsninger, end dem, der bliver anbefaler, mener Region Sjælland.

- Rapporten løser ikke de akutte problemer, vi har. Vi mangler over 100 speciallæger i vores sygehusvæsen i øjeblikket. Der ligger ikke nogen løsninger på kort sigt, siger han.

Anbefalingerne til en bedre lægedækning i Danmark er for langsigtede, når det kommer til speciallægerne i sygehusvæsenet.

Onsdag præsenterede Lægedækningsudvalget, der er nedsat af regeringen, sine anbefalinger til en ligelig geografisk placering af lægerne i Danmark.

Men Jens Stenbæk mener ikke, at udvalget i rapporten tager højde for de manglende læger i Region Sjælland, der har det laveste antal speciallæger per indbygger.

- Man prøver at glatte ud ved at sige, at problemet er løst i år 2040. Det kan vores borgere ikke vente på, lyder det fra regionsrådsformanden.

I Region Sjælland har man selv taget initiativ til at fastfryse antallet af stillinger på de store universitetshospitaler for at afhjælpe problemet på kort sigt.

- Det kan give mulighed for yderområderne. Vi havde gerne set, at ekspertudvalget havde fundet på flere redskaber i den retning, siger Jens Stenbæk.

Han ser dog også gode initiativer i de 18 anbefalinger, der er blevet fremlagt.

Det er eksempelvis positivt for Region Sjælland, at man vil tilbyde højere lønninger til de læger, der arbejder med de mest behandlingskrævende borgere, og at uddannelsesforløbene i højere grad spredes.