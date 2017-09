Forbrugerrådet: Pas på, når du skifter el-selskab

Sådan lyder det fra Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet, der opfordrer Elforbundet.dk til at dokumentere tydeligt over for forbrugerne, hvor meget de sparer.

Han mener dog, at initiativer, der bringer forbrugerne sammen om at presse prisen på strøm ned, kan være en god idé:

- Forbrugerne er ikke særligt aktive på elmarkedet. Men vi ved, at det kan lade sig gøre at presse prisen på ens elregning ned, hvis man er aktiv eller går sammen med andre om det, siger Martin Salamon.

Tre råd Martin Salamon opfordrer forbrugerne til at være opmærksomme på tre ting, hvis de overvejer at blive en del af enten Elforbundet.dk eller bare vil skifte el-selskab.

- Vi ser desværre, at nogen selskaber markedsfører et produkt til en pris, der viser sig at være midlertidig. Derefter sker der det, at man ender med at betale en højere pris senere hen, siger han.