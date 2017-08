Find dit »sweetspot« før pedalturen

Ass-O-Meter - det er redskabet til at få målt afstanden mellem sædeknoglerne, som har betydning for sadlens bredde. Der er forskellige måder at måle afstanden mellem sædeknoglerne. Her er det aftryk på en gelplade. Vil du selv prøve at måle det, kan du bruge et stykke bølgepap. Læg pappet med bølgerne opad på for eksempel en flad skammel. Tøm baglommerne og sæt dig let foroverbøjet på pappet. Brug din vægt og pres ballerne sammen. Når du rejser dig, er der to små runde mærker på pappet. Mål afstanden fra midten af det ene mærke til midten af det andet. Foto: Kim Rasmussen