Fejl i hver anden social-sag i flere kommuner

- Det er en kedelig top-placering at få på et Danmarkskort. Vi har noteret os, at Ankestyrelsen i 15 procent af sagerne er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse. At der herudover hjemvises 38 procent af sagerne giver os selvfølgelig anledning til at kigge vores sagsbehandling efter i sømmene og se på, om vi kan gøre det bedre, siger Peter Kjærsgaard Pedersen, direktør i Greve Kommune.

- Vi forsøger at træffe den rigtige afgørelse i hvert enkelt sag. Men vi må også erkende, at socialområdet og hele lovgivningen omkring det er meget kompleks. Hvis borgeren er utilfreds med afgørelsen siger vi altid, at man har mulighed for at klage og forsøger at hjælpe borgeren på vej. Og andelen af omgørelser viser jo, at borgerne kan regne med at klagesystemet virker, siger Svend Tabor, direktør for velfærdsforvaltningen i Køge Kommune.