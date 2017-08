Farvel til hjertekirurgi kortslutter blodprop-kamp

Har Region Sjælland opgivet kampen for at få lov til at behandle akutte blodpropper i hjertet?

I hans tid som regionsrådsformand (2010-2014) brugte han og den daværende næstformand Jens Stenbæk (V) mange kræfter på at argumentere for, at sygehuset i Roskilde skulle have lov til at udføre ballonudvidelse ved akutte blodpropper i hjertet (forsnævringer fjernes via et rør, der føres ind i en pulsåre i håndled eller lysken).