Fartglade bilister skaber frygt for ulykker

Sjælland - 02. august 2017 kl. 13:15 Af Signe Aarestrup og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af de seneste uger er over 2200 bilister blevet stoppet af politiet ved vedarbejderne på Køge Bugt Motorvejen, fordi de har kørt for stærkt.

529 bilister er ligeledes for nylig blevet snuppet for at køre for stærkt forbi vejarbejder på Vestmotorvejen ved Slagelse på bare få timer. I en lang række tilfælde har bilisterne desuden fået klip i kørekortet eller decideret betingede og direkte frakendelser af kørekortet. Både politi og hos fagforbundet LO, der organiserer mange vejarbejdere, er man rystet over bilisternes kørsel, skriver DAGBLADET.

- Når vi kigger på tallene, og de målinger vi har foretaget omkring Køge Bugt Motorvejen i forbindelse med vejarbejdet, så er problemet forholdsvist stort. Det er en stor procentdel, der kører for hurtigt, siger Peter Stryhn, vicepolitiinspektør i Midt-og Vestsjællands Politis færdselsafdeling.

Hos LO Midt- og Vestsjælland er formand Per Flor rystet på vejarbejdernes vegne over de mange fartglade bilister. Især fordi det tilsyneladende ikke har hjulpet, at bødetaksterne for at køre stærkt forbi vejarbejde blev fordoblet for to år siden.

- Alle skal kunne tage på arbejde uden at være bange for at sætte livet på spil. Selv om 90 procent af bilisterne kører pænt, er der stadig 10 procent, der er til fare for sig selv og andre. Det er slet ikke acceptabelt, at der er så mange, der kører som sindssyge, siger han.

