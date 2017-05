Farten ryger ned under dyrskue

Sjælland: I forbindelse med Roskilde Dyrskue, der afvikles i weekenden 26.-28.maj, bliver farten på Holbækmotorvejen sat ned i vestgående retning. Farten sænkes til 80 km/t for at »skabe den bedst mulige sikkerhed og fremkommelighed for trafikanterne«, lyder det i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet, der opfordrer dyrskue-gæster til at benytte frakørsel 10 mod Roskilde Ø, Roskilde C, Hillerød, fordi der forventes trafikafviklingsproblemer på frakørsel 12, Roskilde S, Køge fra København.