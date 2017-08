I stedet for at kompensere færgeselskaberne direkte for prisfald på Storebælt, bør pengene gå til bedre veje på Sjællands Odde og Lolland i nærheden af færgerne, mener Jacob Jensen. Foto: Jens Wollesen

Færge-kompensation kan smøres ud på vejen

Hvis regeringen kommer igennem med forslaget om, at trafikanterne skal betale mindre for at passere Storebælt, skal færgeforbindelserne nord og syd for broen kompenseres.

- Jeg vil anbefale, at en sådan kompensation bliver givet i form af bedre vejforbindelser frem for direkte til færgerne. Vi har brug for at få skabt flere steder, hvor der kan overhales på den sidste del af Rute 21 nord for Vig til Sjællands Odde, hvor motortrafikvejen ophører, er der jo stadig kun to spor. Desuden vil udvidelse af Rute 9 på Vestlolland til Nakskov også give fordele for andre trafikanter på Lolland, siger Jacob Jensen.