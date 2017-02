Få lyden af Storebælts gode historier

Første afsnit handler om vind og vejr. Tidligere driftsleder Ernst Laursen fortæller om dengang han sov på arbejdet for at kunne gå op på broens kabler og banke is af dem. Afsnit to handler om pigehjemmet på Sprogø. Her fortæller professor Birgit Kirkebæk om Alma, der først blev skrevet ud af forsorgen som 57 årig. I tredje afsnit hører man om hele byggefasen fra dengang broen blot var et oplæg på fire sider.