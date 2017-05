Oplysning, kommunikation og åbenhed er nøglen til at mindske afstanden mellem land og by. Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Her er han fotograferet under et besøg i Vestskoven på Vestegnen. Foto: Jens Wollesen

Esben Lunde: Børn skal lære om dyrevelfærd fra 4. klasse

- Jeg tror, at det er vigtigt, at vi sørger for, at danske børn, så tidligt som muligt, får en forståelse for, hvilke vilkår der er grundlaget for vores fødevareproduktion. Derfor arbejder jeg på, at danske børn skal undervises i dyrevelfærd fra 4. klasse, siger Esben Lunde Larsen.