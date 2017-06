I top 20 over kommunernes erhvervsvenlighed ligger Holbæk nummer fire, Solrød nummer 18 og Køge nummer 19, mens Kalundborg tager plads nummer 26 efter et markant spring op ad listen fra nummer 69 sidste år. På førstepladsen ligger Billund Kommune. Arkivfoto: Peter Andersen

Erhvervsklima: Holbæk spurter frem - Slagelse sakker agterud

- Holbæk har formået at overhale 40 kommuner og blive en af Danmarks bedste til erhvervsvenlighed. Det kan kommunen godt være meget stolt af, og det kommer både kommunen og virksomhederne til gode, at der er gode rammevilkår, som kan være med til at skabe arbejdspladser og skatteindtægter i kommunen. Tillykke til Holbæk, jeg håber, I fortsætter det gode arbejde og har ambitioner om at blive nummer ét til næste år, siger formand for Dansk Byggeri Sjælland Jesper Toftebjerg Andersen.