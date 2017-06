Emilie Meng-sagen: Vi holder øje med hvide biler

Onsdag morgen, da Martin Rasmussen, der er onlinekoordinator på Sjællandske Medier, var på vej på arbejde, oplevede han, at føreren i den bagvedkørende varevogn tog et billede af hans bil.

- Den havde ligget og kørt tæt på mig af flere omgange, så det var derfor jeg bemærkede det, siger han.

Og han har også et bud på, hvorfor føreren tog et billede.

Tirsdag offentliggjorde politiet nemlig billeder af en hvid Hyundai i30, fordi de ville bede offentligheden om hjælp til at finde den eller vidner, som havde set den.

- Allerede tirsdag aften havde et par af mine venner drillet mig med, at jeg havde en hvid Hyundai i30, som politiet efterlyser i forbindelse med Emilie Meng sagen. Så jeg tænker, at det nok er derfor, siger Martin Rasmussen, som lige nu godt kunne tænke sig, at hans bil var sort.

Han føler sig dog ikke chikaneret.

- Men det føles selvfølgelig lidt mærkeligt at blive taget billede af af andre bilister på vej på arbejde. Men det ville dog nok være mere ubehageligt, hvis det skete for en familie med børn, der var ude at køre, siger han.

Men tanken om at billedet kan blive lagt op på facebook og blive delt mange gange, har han det dog lidt ambivalent med, selv om han godt kan forstå, at folk gerne vil hjælpe politiet.