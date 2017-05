Eksperter: Fremtiden tilpasser sig til ADHD

Ole Jakob Storebø er seniorforsker hos Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland. Han har ikke forsket i fremtiden for ADHD. Men hans eget bud på, hvad der måske kommer til at ske, handler især om indretningen af folkeskolen.

Én vej frem kan være at gøre skolen og den enkelte klasse mere ADHD-venlig, men for alle elever. En slags »omvendt inklusion«, forklarer seniorforskeren.

- Jeg synes, det er en meget spændende tanke, at det ikke kun er nogle få, der skal have struktur og forudsigelighed. Alle mennesker har glæde af mere struktur og mere forudsigelighed. Det tror jeg, at alle kender til. Så det kan godt være, at vi kommer til at se mere af det i fremtiden, siger Ole Jakob Storebø.