Ifølge en rapport fra Center for Rusmiddelforskning har 4,7 procent af de unge mellem 15 og 25 år taget kokain inden for det seneste år. Der er langt flere mænd end kvinder i aldersgruppen, som tager kokain. Tallene er baseret på en stikprøveundersøgelse fra 2014. Illustration: Mikael Nielsen

Eksperter: Flere unge tager kokain

Sjælland - 26. august 2017 kl. 07:00 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kokain er et af de mest udbredte stoffer blandt unge mellem 15 og 25 år. Det viser en rapport fra Center for Rusmiddelforskning, som også fortæller, at den gennemsnitlige førstegangsbruger lige knap er fyldt 18 år.

Flere behandlingssteder beretter, at de oplever en stigning i antallet af unge, der krydser grænsen mellem et eksperimenterende weekendforbrug og et decideret misbrug.

- Jeg har arbejdet med området i 20 år, og jeg ser langt flere unge med det her problem nu end tidligere, siger misbrugsrådgiver på Rusmiddelcenter Slagelse Lone Walsøe.

Også Center for Alkohol- og Stofbehandling i Roskilde og Center for Misbrug i Kalundborg oplever at få et øget antal henvendelser fra unge, der ikke kan styre deres forbrug af kokain.

En del af de unge, som søger hjælp for deres misbrug er ifølge de tre behandlingssteder ganske almindelige unge med studier eller job.

- Jeg er overrasket over, hvor mange almindelige unge med beskæftigelse og venskabskredse, som udvikler et kokainmisbrug, siger Søren Johansen, misbrugsbehandler på Center for Misbrug i Kalundborg.

Når misbruget rammer ellers velfungerende unge mennesker, skyldes det, at kokain er blevet så udbredt, at det mange steder er en almindelig del af den ungdommelige gå-i-byen-kultur, mener han.

