Efter isoleringsskandale: Minister stopper tilskud

De mange sager om fejl eller ligefrem fup med hulmursisolering og tilskuddene fra energispareordningen til opgaverne får nu Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) til at lukke ned for tilskuddene permanent. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Tilskud til hulmursisolering har været suspenderet siden utilfredse kunder og konkurrenter blandt andet her på sn.dk beskyldte flere store isoleringsfirmaer, herunder det sjællandsbaserede KLH Isolering, for omfattende snyd.

Det fik energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til at indføre et tre måneders midlertidigt stop for tilskud til hulmursisolering. Et stop, der nu er gjort permanent efter aftale med de energiselskaber, som er part til energispareaftalen.

- Jeg står på forbrugernes side i denne sag, og jeg vil ikke acceptere, at der er så omfattende sjusk og fejl, måske endda direkte fusk, med en ordning, hvor der både gives tilskud, og som koster husejerne penge, siger ministeren i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Derfor lukker vi for tilskud for hulmursisolering, og derfor har regeringen også styrket den generelle kontrol med hele ordningen, så vi kan få nedbragt antallet af fejl. For jeg vil gerne opfordre den enkelte husejer til at lave energibesparelser, og det er fortsat muligt at søge om tilskud til en række andre tiltag, der gavner såvel klimaet som pengepungen, lyder det fra Lars Christian Lilleholt.