Sagen om de 91 misrøgtede cocker spaniels kører på andet år. Dyrenes Beskyttelse vil have sagerne behandlet hurtigere.Pr-foto Foto: Sofie Sidelmann Yderstaede

Dyrenes Beskyttelse: Politiet sylter dyresager

Sjælland - 22. februar 2017 kl. 12:00 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om de 91 vanrøgtede hunde bevæger sig nu ind i sit andet år, og der den er stadig ikke afgjort.

De 91 hunde, primært af racen cocker spaniel, blev i 2015 fundet på en gård i Hyllinge på Sydsjælland, hvor de levede under kummerlige forhold.

Henrik Bucholdtz er dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, og han er langt fra tilfreds med sagens forløb.

Han mener den lange sagsbehandlingstid er problematisk, fordi der ikke er noget til hinder for, at ejeren starter et nyt opdræt, mens retssagen står på. Vanrøgten kan altså i princippet begynde forfra.

- Personerne mister først retten til at avle og holde hunde, når der ligger en dom. Indtil da kan de bare købe nye hunde og starte forfra, siger han og tilføjer, at »lange sagsbehandlingstider er en generel tendens« i dyreværnssager.

I den såkaldte Hof-Joy-sag fra 2013, der omhandlede 53 andre vanrøgtede hunde, lå sagsbehandlingstiden også på omkring to år.

Tager længere tid Maria Jepsen er specialanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og hun medgiver, at sagsbehandlingstiderne er lange i dyreværnssager. Det er der dog en god forklaring på.

- Især i tilfælde som her, hvor der var tale om rigtig mange hunde, som skulle have vurderet deres tilstand hos Veterinærsygeplejersken, tager det længere tid, siger hun og tilføjer, at alene udtalelsen fra Veterinærsygeplejersken typisk tager fire måneder at indhente.

I sagen om de 91 cocker spaniels blev dyrene med det samme fjernet fra ejeren, og skulle der komme nye anmeldelser om samme ejer, ville politiet reagere øjeblikketligt, forsikrer hun.

Politiet har ikke benyttet sig af muligheden for at fratage ejeren retten til at opdrætte hunde midlertidigt.

