Torsdag meddelte DAnsk Supermarked, at man overtager 81 af de ialt 103 nuværende Kiwi-butikker samt 15 lejemål med endnu ikke åbnede butikker. Rema1000 overtager 6 og Lidl 1 lejemål. DAgrofas egen Spar og Meny overtager 27 butikker. Tre lejemål er der ikke sat navne på. Foto: Palle Mogensen.

Discount-pres: Vi kræver værdi(er) for pengene

Sjælland - 08. juni 2017 kl. 12:56 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Supermarkeds overtagelse af de fleste af Kiwi-kædens butikker sætter et foreløbigt punktum på en periode, hvor senest Aldi har måttet lukke butikker.

Selv om forbrugerne stadigvæk handler mest i lavpriskædernes butikker er danskerne begyndt at gribe lidt dybere i lommen, når de handler. Og så kigger de på andet og mere end prisen, når de handler ind. Det fortæller Dorte Wimmer, forbrugerekspert og detailrådgiver hos konsulentfirmaet Retail institute Scandivia, til DAGBLADET og Nordvestnyt.

- Engang var det fint nok for forbrugerne at rende rundt i supermarkedet og finde alting i papkasser. Bare det var billigt nok. Sådan er det ikke længere. Forbrugerne vil have grill uden for butikken om lørdagen, smagsprøver, sunde hjørner og premium-hjørner med dyre varer. Og så kan de godt lide butikker med holdninger, siger Dorte Wimmer til aviserne.

Norsk kæde blomstrer

En af de lavpriskæder, der trodser tilbagegangen, er Rema 1000. Kædens motto: »Discount med holdning« er ifølge Dorte Wimmer gået rent ind hos forbrugerne. Samtidig har Rema 1000 slået sig op på, at dens butikker består af små selvstændige købmænd. Også det er noget, som forbrugerne efter en årrække igen er begyndt at gå mere op i.

- SuperBrugsen har blandt andet haft succes med at slå sig op på at sælge lokale fødevarer. Det er et område, hvor de kan skille sig ud fra de fleste lavpriskæder. Men samtidig har de også med succes slået sig mere og mere op på, at den enkelte købmand er lokalt forankret, siger hun.

De andre løber efter

Lavpriskæden Spar hoppede sidste år med på den trend ved at omdøbe over 100 butikker fra Spar til den lokale butiksindehavers - eller købmands - fornavn.

Ifølge Dorte Wimmer understreger det, at konkurrencen om forbrugernes gunst er så hård, at når en kæde forsøger at brande sig på et område, så kommer de andre løbende efter, hvis det lugter en smule af succes.

