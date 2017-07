Se billedserie Det er blevet nemmere at sælge hus på Sjælland, men der er stor forskel på, hvor lang tid det tager afhængigt af, hvor man bor.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Det tager 246 dage at sælge et hus på Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det tager 246 dage at sælge et hus på Sjælland

Sjælland - 19. juli 2017 kl. 12:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hussalget går hurtigst i Greve Kommune. Her tager det i gennemsnit 124 dage at sælge et parcelhus, mens liggetiden er højest i Lolland Kommune, hvor et salg gennemsnitligt tager 501 dage. Ser man samlet på hele regionen, tager det i gennemsnit 246 dage at sælge et hus på Sjælland. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri.

I langt de fleste sjællandske kommuner er liggetiden faldende. Det glæder chefkonsulent i Dansk Byggeri Maria Schougaard Berntsen:

- Overordnet set er det meget positivt, at det går den rigtige vej i så mange kommuner på Sjælland, og man kan håbe på, at det fortsat kan sprede sig som ringe i vandet, siger hun.

Den kommune der har oplevet den største fremgang i hussalget er Vordingborg, hvor liggetiden er faldet med 51 dage.

Det skyldes ikke mindst tilflytterne fra hovedstaden og andre byer nord for Køge, som er på udkig efter et godt parcelhus til en billig penge, mener ejendomsmægler i Nybolig Vordingborg Nils Kofod Egestad:

- Når de sælger husene i København med et godt provenu, så søger de sydpå og leder efter det sted, hvor de får mest for pengene. Det er særligt yngre par og børnefamilier, som vil have kort til skole, pasningsmuligheder og sport og samtidig mulighed for at komme hurtigt ud til motorvejen og af sted, siger han.

Kun Sorø, Greve, Guldborgsund og Lolland Kommuner oplever en stigning i den gennemsnitlige tid, et hus er til salg.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Sjællandske, DAGBLADET og Nordvestnyt onsdag 19.juli. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy