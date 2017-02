Send til din ven. X Artiklen: »Det er fuldstændig umuligt at gennemskue« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Det er fuldstændig umuligt at gennemskue«

Sjælland - 25. februar 2017 kl. 13:00 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Movias fejl i prisberegneren forvirrer og frustrerer pendlerne.

En af dem er Morten Søgaard, der hver dag tager toget fra Borup i Køge Kommune til København. Da han senest skulle forny sit pendlerkort, blev han ramt af Movias uanmeldte ændringer i prisberegneren.

- Jeg har ikke fået det, jeg troede, jeg sagde ja til. For mig betyder det, at der er nogle zoner, jeg ikke kan rejse ind, selvom jeg engang imellem har brug for det, siger Morten Søgaard.

Da han for nylig skulle forny sit pendlerkort, kunne han ikke komme ind på zonekortet via mobilen. I stedet brugte han derfor prisberegneren på Din Offentlige Transports (DOT) hjemmeside til at finde den bedste rute - troede han.

Ifølge prisberegneren kan man for 1.390 kr. rejse fra Borup til Lynge og derved få de omegnszoner med, som ligger rundt om københavn.

- Så jeg taster oplysningerne ind, og den viser, at jeg får 37 zoner. Jeg trykker bare ok, men da jeg så har betalt, kan jeg se, at det ikke ligner det zonekort, jeg havde bestilt, siger han og fortsætter:

- Jeg har fået 33 zoner i stedet for 37, og den viser nu, at jeg har købt Stuberup til Lynge.

Han afviser ikke, at han trykkede forkert under bestillingen, men forvirringen stiger yderligere, da han vender tilbage til prisberegneren for at undersøge den nye rute fra Stuberup.

- Da jeg så taster Stuberup til Lynge ind i prisberegneren, får jeg vist et helt tredje rutekort, der kun har 19 gyldighedszoner. siger han.

- Jeg synes det er fuldstændig umuligt at gennemskue, hvad det er man køber.

Forreningschef Eskil Thuesen fra Movia har ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor startzonen blev ændret, men fortæller, at der særligt omkring Lynge er blevet ændret i prisberegneren.

- Så den del af det, hvor prisberegneren og appen viser forskelligt antal zoner for den samme rute, kan hænge sammen med, at der i øjeblikket er forskel på, hvad der vises på vejledningssiden på DOT (dinoffentligetransport.dk, red.) og de faktiske zoner og priser.

Morten Søgaard finder det mest af alt bare irriterende.

- Jeg vil gerne betale for at køre med tog - også en rimelig pris - men det her, det er altså noget bøvl, siger han.

