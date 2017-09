Se billedserie Sådan kommer togene til at køre omkring Sjællands Universitetshospital fra december 2018 og frem. Foto: Stine Kjøng Seidenfaden.

Derfor stopper toget ikke ved supersygehus

Sjælland - 11. september 2017 kl. 08:43 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frygt for flaskehalse og forsinkelser på regionaltoget på Lille Syd og lokaltoget Østbanen betyder, at fremtidens regionaltog mellem Næstved-Køge-København ikke får stop på Ølby Station, Sjællands Universitetshospitals nærmeste togstation. Det oplyser Transportministeriet og Banedanmark til DAGBLADET,

I dag er der kun et spor ved Ølby Station. Og Banedanmark og ministeriet forventer cirka dobbelt så mange tog fra 2019 og 2020, når både regionaltoget Lille Syd bliver koblet på den nye bane København-Ringsted, mens lokalbanen Østbanen, der i dag stopper i Køge, skal forlænges til Roskilde.

Begge tog skal forbi Ølby Station.

»Den planlagte banekapacitet på stedet tillader ikke, at alle disse tog på den korte banestrækning mellem Køge og Køge Nord stopper i Ølby uden risiko for at det går ud over punktligheden«, lyder det fra ministeriet.

Politikere ikke spurgt Ifølge Banedanmark og Transportministeriet vil det kræve en udvidelse af banekapaciteten til dobbeltspor omkring Ølby Station før det er realistisk, at regionaltoget kan standse ved Ølby Station uden risiko for at skabe flaskehalse.

Transportministeriet oplyser, at der ikke er regnet nærmere på, hvad en udvidelse vil koste, men at man i ministeriet overordnet vurderer, at det vil koste "et tre-cifret millionbeløb«. Ministeriet tilføjer, at:

»En nærmere belysning af et sådant projekt har ikke været drøftet politisk«.