Tre personer fra ledelsen i Totempo er tiltalt for bedrageri. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Deloitte-rapport har hovedrolle i Totempo-retssag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Deloitte-rapport har hovedrolle i Totempo-retssag

Sjælland - 28. januar 2017 kl. 10:15 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retssagen om vejhjælps-koncernen Totempos konkurs i 2009 er så stor en sag, at hver en detalje har afgørende betydning for både anklager og forsvarer.

Derfor er det i øjeblikket habiliteten af en revisionsrapport fra Deloitte, der tager opmærksomheden, når parterne mødes i retslokalet i retten i Roskilde. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Deloitte-rapporten kan formentlig fortælle noget om, hvad der er foregået økonomisk i Totempo, virksomhedens regnskaber og indkøbet af kabiner. Tre personer fra ledelsen i virksomheden er nemlig tiltalt for at have brugt de samme kabiner flere gange i en leasing-karrusel. Det er ulovligt.

Men de tre forsvarere mener ikke, at man kan bruge revisionsrapporten fra Deloitte i retten, fordi Deloitte ifølge dem er inhabil i sagen. Det er specialanklager Maria Jepsen fra Midt- og Vestsjællands Politi uenig i.

- Vi har hørt de fleste vidner, og vi mangler at høre revisorerne fra Deloitte, der har lavet en rapport om virksomheden. Nu skal vi diskutere, om de har været inhabile eller ej, siger Maria Jepsen.

De tre personer fra Totempo-ledelsen er samlet set tiltalt for bedrageri for ikke under 291 millioner kroner, som der står i anklageskriftet. De nægter sig skyldige. Ifølge anklageren har virksomheden omkring 300 gange lavet leasing-aftaler om maler- og tørre-kabiner, men i virkeligheden eksisterede der kun cirka 100 kabiner. De kabiner har Midt- og Vestsjællands Politi fundet i Greve, Stenlille, Rønnede og to steder i Ringsted samt på fem lokaliteter i Jylland.

Anklager Maria Jepsen vil forsøge at få retten til at straffe de tre tiltalte med ubetinget fængsel. På grund af sygdom er sagen blevet udskudt et par gange undervejs, så sidste retsdag nu er planlagt til at være den 3. maj 2017.