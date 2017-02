Danske æbler er slet ikke så danske

Forskningen afslører, at æblesorter, som man ellers hidtil har betragtet som meget danske og med dansk oprindelse, i virkeligheden har rødder i udlandet. Æblesorterne er simpelt hen opstået, fordi to udenlandske sorter er blevet plantet i nærheden af hinanden. Der er sket en krydsning, hvorefter træerne har båret frugt og kerner fra de æbler har fået lov at spire og vokse op som nye sorter med nye slags æbler på. I 1800-tallet var blandt andet engelske æblesorter nemlig populære her i Danmark og blev plantet i de danske haver.

- Man har hele tiden formodet, at sorten coxorange var den ene forælder, og så troede man, at den anden forælder var en dansk sort - formentlig guldborgæblet. Det viste svenske forskningsresultater for cirka 10 år siden. Det har mange undret sig over, for de to sorter ligner ikke hinanden, og de er ret forskellige på mange punkter. Men nu har vi fundet ud af det, fordi vi i dag har bedre genetiske værktøjer til rådighed. Det var et ret vigtigt resultat, for det er måske den vigtigste æblesort, vi har, siger Bjarne Larsen.