Dansk Ikea-topchef rykker skrivebordet til Tyskland

Dennis Balslev har i fire et halvt år stået i spidsen for den danske del af boligkæden Ikea, hvor omsætningen i samme periode er steget med mere end 20 procent til nu 4 milliarder kroner. Samtidig har han fokuseret på bedre kundeoplevelser og at skabe en bedre arbejdsplads.

- Det er svært for mig at skulle forlade Ikea Danmark. Jeg har haft nogle fantastisk inspirerende år og har nydt hvert eneste øjeblik sammen med et utrolig kompetent og succesfuldt team. Sammen har vi arbejdet hårdt, vi har styrket brandet og opnået fantastiske resultater gennem et bedre møde med kunderne - men vigtigst af alt, så har vi styrket lederskabet, medarbejdertilfredsheden og skabt en bedre arbejdsplads for os allesammen. Det kan vi være stolte af, siger Dennis Balslev i en pressemeddelelse fra Ikea.