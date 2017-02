HMN Naturgas vil have ejerkommunerne til at stemme for et salg af selskabet. Foto: PR

Danmarks største gasselskab vil sælges

HMN Naturgas vil nemlig have selskabets 57 ejerkommuner til at stemme for salgsplanerne for den fire milliarder kroner store forretning. Samtidig vil det kommunalt ejede gasselskab forsøge at sælge sine gasrør til staten.