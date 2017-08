Vil færre penge få DSB til at 'oppe sig' og prioritere den regionale trafik, eller er millionbesparelser en bombe under Region Sjælland? De tre mest sandsynlige regionsrådsformænd er dybt uenige om finanslovsforslaget. Foto: Christian Mikkelsen

DSB-sparekrav splitter regions-spidser

- Det er ikke altid et spørgsmål om hvor mange midler, man får, for at man leverer et godt produkt, siger Jacob Jensen (V), der også håber, at Nordvestbanen til Kalundborg og regionaltoget til Nykøbing Falster bliver udliciteret.