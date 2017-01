DSB sløjfer billettyper og tvinger kunder til at købe ny telefon

En ekstraudgift på 240 kroner for hver femte rejse eller en helt ny telefon.

Det er det valg, Tine Pedersen står over for, efter at DSB har sløjfet muligheden for, at hun - og andre iPhone-brugere - kan købe et titursklippekort og andre billettyper. Det skriver MX.

35-årige Tine Pedersen rejser et par gange om måneden fra Vejle til Randers, og her plejer hun at anvende et titurs-papklippekort. Men siden den 15. januar har den driftsikre billetløsning ikke længere været mulig at bruge. Derimod skal kunder bruge en digital version gennem DSB app.

Men Tine Pedersens iPhone 4 er med ét blevet for gammel, da DSB ikke længere understøtter telefonens styresystem.

Derfor er hun tvunget til at købe enkeltbilletter, bruge rejsekort eller investere i en ny telefon. Uanset hvad hun vælger, bliver det dyrt.

- Jeg er simpelthen så vred. Jeg synes ikke, at DSB skal bestemme, om jeg skal købe en ny telefon, siger Tine Pedersen til MX.

Hun har nu undersøgt forskellige telefoner og forventer at måtte bruge omkring 2.000 kroner på en ny mobil.

Seniorrådgiver hos Passagerpulsen, Asta Ostrowski, kritiserer DSB for at begrænse kundernes mulighed for at købe billigere billetter og mener samtidig, at togselskabets manglende understøttelse af ældre telefoner kan være på kant med EU-lovgivning.

- For mange kunder vil det her betyde, at de skal købe en ny telefon. Og EU's passagerforordning siger, at kunderne skal kunne få billetter gennem 'almindeligt tilgængelige informationsteknologier'. Og jeg vil sige, at en iPhone 4 må betegnes som en almindelig telefon, som mange danskere har. Det her er ikke godt nok, siger hun til MX.

Chef for forretningsudvikling i DSB Aske Wieth-Knudsen er ked af, at det rammer kunder med ældre telefoner, og tager gerne en dialog med Passagerpulsen.

- Det er vores vurdering, at vi allerede leverer billetløsninger på de gængse kanaler. Vi følger it-udviklingen og sørger for, at vores apps er opdateret, siger han til MX.