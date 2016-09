Jens Stenbæk står i spidsen for et bredt budgetforlig i det sidste år, han helt sikkert sidder for bordenden i Region Sjælland. Om han fortsætter yderligere, kommer an på vælgernes dom i november 2017. Foto: Thomas Olsen

Budget-aftale sætter sygehuse fri

- Vi tror i Regionsrådet på, at det medfører et endnu stærkere fokus på den enkelte patient. Samtidig giver det mere tillid og ansvar til den enkelte medarbejder til at udføre arbejdet på den fagligt bedste måde. Med konceptet gør vi også op med en afregningsmodel, hvor sygehuset får penge for antal behandlinger. Nu giver vi i stedet hvert sygehus en pose penge. Sygehuset får på den måde bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet, sådan at patienterne udredes til tiden og får den rette behandling af høj kvalitet. Vi tror på, at vi på den måde får mere - og mere rigtig - sundhed for pengene, udtaler Jens Stenbæk i en pressemeddelelse.