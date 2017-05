Vejarbejde på en bro over MOtorring 3 kommer til at påvirke trafikken i perioder fra 29. maj og frem. Foto: Allan Nørregaard.

Broarbejde spærrer dele af Motorring 3

Sjælland: Et større reperationsarbejde på en bro over Motorring 3 i Brøndby betyder, at pendlere og øvrige bilister må køre for nedsat hastighed og færre spor i to perioder af en uges varighed hen over sommeren og efteråret. Hovedparten af reparationsarbejdet vil foregå på broens overside på Park Allé, der vil blive berørt hele perioden mens arbejdet står på fra 29.maj til midten af september.