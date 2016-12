Den 27. december i år var der igen oversvømmelser i Jyllinge Nordmark, denne gang efter stormen "Urd". Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmestre tror på lokale dige-løsninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmestre tror på lokale dige-løsninger

Sjælland - 29. december 2016 kl. 12:16 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos rigtig mange danskere har billederne af et stormflods-plaget land efter »Bodil« i december 2013 og senest »Urd« prentet sig ind i hukommelsen.

Stormene skabte oversvømmelser på Sjællands nordkyst, i Roskilde Fjord og i Isefjorden. Stormen i 2013 leverede den højeste vandstand, der blev målt i Roskilde til 2,06 meter over dagligt vande.

Stormfloden i december 2013 forårsagede omfattende skader. Cirka 800 berørte grundejere fik i alt cirka 830 millioner kroner i erstatning fra Stormrådet. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Det er grundejerne, der selv har ansvar for at etablere en sluse eller et dige, der kan beskytte deres grund. Og med udsigt til, at vandstanden godt kan nå samme højder i fremtiden, er der flere projekter i gang i fjord-kommunerne.

- Vejen frem er at få lavet projekter sammen med grundejerforeninger eller lodsejere. Vi går i dialog med dem, når der er nogle, der vil sikre et givent område. Det er lykkedes os flot med en lokal løsning på Gniben. Kommer der andre, der har et ønske, så er vi klar til at sætte os ned med dem og skabe et projekt, siger Odsherred-borgmester Thomas Adelskov (S).

- Frederiksværk er det mest udsatte område hos os, og der arbejder vi med en ny sluse og har allerede forhøjet de eksisterende diger. Der findes ikke nogen fælles løsning, der er realistisk. De enkelte kommuner må lave lokale projekter, og hvis det giver mening at arbejde sammen, må de gøre det. For os giver det ikke mening at samarbejde med andre kommuner om fjorden, siger Halsnæs-borgmester Steen Hasselriis (V).

Roskilde, Lejre, Frederikssund og Egedal Kommuner har startet et samarbejde om en regional dige-løsning. Sådan et samarbejde tror de to borgmestre dog ikke selv på.

- Jeg er tilhænger af, at man løser problemerne på de måder, man allerede er i gang med, siger Halsnæs-borgmester Steen Hasselriis.

- Det giver ikke mening for os at lave dige-projekter sammen med andre kommuner, for der er allerede diger og andre løsninger de relevante steder, siger Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune.