Andelen af boliger med en såkaldt liggetid på mere end et år og to år er faldet de sidste fem år. Foto: Elmer Madsen

Bolig-opsving: Færre huse er »usælgelige«

Sjælland - 03. august 2017 kl. 15:47 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SjællandDet sjællandske boligmarked er efterhånden tøet så meget op, at andelen af huse, der har været til salg i mere end et år, falder. Det viser tal fra Boligsiden.dk, skriver Sjællandske.

Det er især på Vest- og Sydsjælland, hvor hussalget indtil for bare få år siden var helt frosset fast, at andelen af huse med liggetider på mere end et eller to år, er faldet.

Her havde over en fjerdedel af de solgte huse i juli 2012 ligget til salg i mere end 365 dage, mens 16,6 procent havde ligget til salg i mere end to år. Her, fem år senere, viser de nyeste salgstal, at det gjaldt for bare henholdsvis 14,4 procent og 10,2 procent af de solgte huse i juli måned i år.

- Vi ser det som en naturlig konsekvens af, at der generelt er kommet så meget gang i markedet, at huse, der ikke tidligere fik så meget opmærksomhed nu får det hurtigere end tidligere, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Ifølge Jørgen Rasmussen, boligøkonom hos Boligejernes Videnscenter Bolius, er udviklingen på Sjælland en konsekvens af, at »det kører derudad« med boligsalget i og omkring landets største byer.

- Når arbejdsløsheden og renten er lav, smitter det af på boligmarkedet. I første omgang i de centrale områder i og omkring København og Aarhus. Og det breder sig siden som ringe i vandet, siger han til avisen.

Han understreger dog, at selv om der er kommet gang i boligsalget på store dele af Sjælland er der stadig husejere på især Vest- og Sydsjælland, der ikke kan komme af med deres hus. Enten fordi efterspørgslen er for lav, eller fordi deres gæld i huset er langt større, end de kan få for huset i dag.

Eksempelvis er et hus på en villavej i Vordingborg senest udbudt til 1,05 millioner kroner. Til sammenligning blev det senest solgt for 1,8 millioner kroner i 2008.

- Så der er altså stadig områder, hvor man er langt fra tidligere tiders niveauer og hvor der endnu er plads til yderligere stigninger før vi nærmer os noget, der minder om det vi så eksempelvis op til finanskrisen, siger han.