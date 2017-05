Børn får normalt blodtryk igen med Holbæk-metode

Læge Jens-Christian Holm står i spidsen for Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Sygehus, der er i gang med at udbrede succesfuld metode til at få styr på børns overvægt til det kommunale system. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Det er ikke kun børns overflødige kilo, den særlige Holbæk-metoden kan få styr på.

Blodtrykket kommer også på plads.

Og sundhedsplejersker og diætister Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Stevns, Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle Kommuner får lige så gode resultater, som Holbæk Sygehus' børneafdeling, når de behandler overvægtige børn og deres familier med samme tilgang.

- Det er virkeligt væsentligt, for forhøjet blodtryk eller et forstadie til forhøjet blodtryk allerede i barndommen er en stærk risikofaktor for at udvikle hjertesygdomme i voksenlivet, siger overlæge Jens-Christian Holm, der er leder af Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Sygehus.

Det er ham, der har udviklet den særlige Holbæk-metode. Den går kort fortalt ud på at anerkende, at overvægt skal behandles som en sygdom. Desuden skal hele familien inddrages, hvis et barn skal tabe sig. Ansvaret for behandlingens succes skal blive på den professionelles banehalvdel.

- Mange forhold omkring overvægt er uden for patientens kontrol. Kroppen har et hormonsystem, der altid vil kæmpe for at komme tilbage til tidligere fedtmasse, har Jens-Christian Holm tidligere forklaret sn.dk.

De nyeste resultater er netop offentliggjort i det internationale lægefaglige tidsskrift »Journal of Human Hypertension«.

Blandt børnene med forhøjet blodtryk eller forstadie til forhøjet blodtryk havde 29 procent fået det normaliseret efter et års behandling. Jo mere børnene tabte sig, des mere faldt blodtrykket.

Lige over tusind børn i indgår i undersøgelsen. 52 procent havde forhøjet blodtryk eller forstadier til forhøjet blodtryk ved projektets start.

74 procent af deltagerne i det kommunale projekt tabte sig eller fastholdt vægten, mens de voksede i højden.