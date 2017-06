Julie Halby er vokset i en familie, hvor alkoholmisbrug var en del af hverdagen. Foto: Signe Aarestrup

Send til din ven. X Artiklen: Børn af alkoholikere går under radaren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn af alkoholikere går under radaren

Sjælland - 26. juni 2017 kl. 10:34 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

43 procent af de børn, der lever med en far eller mor, som drikker for meget, taler i løbet af opvæksten aldrig med nogen om problemerne.

Det viser nye tal fra organisationen TUBA, som tilbyder terapi og rådgivning til børn og unge, der er vokset i familier med alkohol- eller stofmisbrug. En del af årsagen til, at de udsatte børn går under radaren, skal ifølge eksperter findes i, at det kan svært at spotte dem. Men det handler i høj grad også om, at omverdenen lukker øjnene for misbruget og undlader at gribe ind, mener TUBAS landsleder Henrik Appel Esbensen.

- Det er et kæmpe tabu. Lotus Turrel er et godt eksempel: Alle vidste, at hendes far drak, men ingen greb ind, fordi han var kunstner, og så måtte han godt drikke. Der er lang vej endnu, før det tabu bliver brudt, siger landslederen.

30-årige Julie Halby er en af dem, der er vokset op i et hjem med misbrug. Hendes far har stort set hele hendes barndom drukket for meget og i nogle perioder også taget stoffer.

- Jeg snakkede aldrig med nogen om det i min barndom. Og jeg fortalte det heller ikke til nogen, siger hun.

Hun fortæller, at hun ikke oplevede nogle voksne spørge ind til problemerne, til trods for at flere - heriblandt en lærer - ifølge Julie Halby kendte til problemerne.

I dag går hun i terapi hos TUBA og turnerer med teaterstykket 'Ultimatum', hvor hun sammen med sin far, der for længst er blevet både alkohol- og stoffri, fortæller om, hvordan det er at vokse op i en familie, hvor der er et misbrug.

- Jeg gør det for at hjælpe børn, der vokser op i hjem med misbrug. Og for at få sat fokus på det og sige, at det fanme er vigtigt, at man griber ind, hvis man ser noget, fortæller hun.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET og Nordvestnyt mandag 26. juni og i Sjællandske tirsdag 27. juni. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy