Blev fyret for et Facebook-opslag - nu får han erstatning

- Jeg synes, det er vigtigt, at sådan en sag kommer frem, så folk bedre ved, hvad de har lov til at sige, siger Michael Engelbreth.

»Chefer og ledere tager ikke ansvar for en skid, men kaster alt over på de almindelige antatte, og det hele sejler,« skriver han blandt.

»Ud fra hvad jeg oplever personligt, så lider patienterne også under dette koncerncirkus, dette i form af ventetider og manglende rengøring. FY FOR HELVEDE«.

Det er fagforbundet FOA, der har ført sagen for Michael Engelbreth. Forbundsformand Dennis Kristensen glæder sig over afgørelsen og kalder den principiel.

- Det interessante her er, at det i opmandskendelsen bliver fastslået, at det godt nok er grove vendinger der bruges, men at det falder indenfor ytringsfriheden. Det er en klar manifestation af, at de offentligt ansattes ytringsfrihed gælder i praksis, siger Dennis Kristensen.