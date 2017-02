Se billedserie Birthe Christoffersen føler sig snydt, fordi hun har betalt for hulmursisolering, der ikke blev udført. Samtidig har selskabet, der udførte opgaven fået udtalt penge fra Energispareordningen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Birthe fik hulmuren fyldt med varm luft

Sjælland - 01. februar 2017 kl. 14:45 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hulmursisoleringen var betalt og arbejdet udført. Men et år senere konstaterede andre håndværkere, at der intet er fyldt i ydervæggene i Birthe Christoffersens parcelhus i Sorø.

Hun er en af de kunder, der på det seneste har beskyldt firmaet KLH Isolering Sjælland for at snyde med hulmursisoleringsopgaver og derefter hæve tilskud fra statens Energispareordningen.

- De lovede, at jeg ville kunne spare 30-40 procent på energiforbruget, så det undrede mig efter et års tid, at jeg hverken kunne mærke forskel eller se nogen ændring på opgørelsen over mit elforbrug, fortæller Birthe Christoffersen til DAGBLADET og Nordvestnyt.

Hun er stadig rasende over den store overraskelse, hun fik i slutningen af 2015, da hun gennemgik sit hus med et andet isoleringsfirma med henblik på at få isoleret sine gulve.

- Han havde sådan termografisk kamera. Og der er intet i hulmurene! Jeg kan slet ikke beskrive, hvor vred jeg er. Og jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at de har handlet i ond tro, ikke et sekund, lyder det blandt andet fra husejeren, der netop har krævet at få sine 7.245 kroner for opgaven retur.

Sag undrer KLH

Aviserne har spurgt advokat Jesper Køppen Mieritz fra Køge, der er bestyrelsesformand for KLH Isolering Sjælland, hvordan det kan lade sig gøre, at en kunde betaler for isolering uden at få noget.

- Det kan jeg faktisk ikke svare på, det er jo en opgave, som er udført for to år siden. Og vi havde intet hørt fra kunden, før sagen blev rejst i Kontant, siger han.

#Men opgør KLH Isolering Sjælland ikke, hvor meget isoleringsmateriale der bliver brugt?

- Det opgjorde vi ikke dengang. Virksomheden udvikler sig hele tiden, og i dag kunne det ikke ske. KLH Isolering Sjælland har haft mellem 80 og 100 ansatte, og jeg ved ikke, hvad den pågældende medarbejder har foretaget sig, han kan jo have haft en off-dag. Alene i 2016 har vi gennemført over 4.300 isoleringer, og det kan ikke undgås, at der sker fejl, siger Jesper Køppen Mieritz.

Han understreger, at forløbet i Sorø er dybt beklageligt, men han rejser samtidig spørgsmål ved, hvorfor Birthe Christoffersen venter et år med at klage:

- Det står vi helt uforstående over for. Men der er ingen tvivl om, at flere kunder er instrueret af vores konkurrenter i Dansk Isolerings Garanti.

