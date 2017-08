Regeringen lægger op til, at det skal være 25 procent billigere at passere Storebæltsbroen. Det kan gå ud over økonomien i den kommende Femern Bælt-forbindelse. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Billigere Storebæltsbro kan svække Femerns økonomi

Sjælland - 24. august 2017 kl. 11:20 Af Tine Fasmer, Signe Aarestrup og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere politikere frygter, at lavere priser for at køre over Storebælt vil skabe økonomiske problemer for den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Læs også: Storebælt bliver billigere i løbet af de næste tre år

Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen er en af dem.

- Vi har en positiv tilgang, men vi vil gerne se regnestykket. Hvad betyder det for eksempel for færgetrafikken? Og hvad er den reelle nedsættelse? Femernforbindelsen er også en faktor. Der er mange aspekter, siger transportordføreren.

Også hans partifælle næstformand i Region Sjælland og spidskandidat til regionsrådsvalget Peter Jacobsen er usikker på konsekvenserne af at udsætte tilbagebetalingen af Storebæltsbroen.

- Det er selvfølgelig slet ikke tosset, hvis det kan blive billigere at komme vest på med både varer og persontransport. Men hvor skal pengene tages fra? Hvis Femern Bælt-forbindelsen bliver dyrere, eller måske slet ikke bliver til noget, så synes jeg, det er noget skidt at sænke priserne over Storebælt, siger Peter Jacobsen.

Den socialdemokratiske spidskandidat til regionsrådsvalget Heino Knudsen er også skeptisk:

- Man skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Det er fint med billigere priser, men vi halter med nogle infrastrukturprojekter i regionen, som er mere presserende. Vejnettet i Region Sjælland er ikke så udbygget som andre steder i landet. Og Femern er en enormt vigtig forbindelse for vores udvikling. Region Sjælland og Danmark vil blive central i forbindelsen mellem Norden og Europa, siger Heino Knudsen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) deler ikke bekymringerne over konsekvenserne for Fehmern Bælt-projektet, som De Konservative i sin tid var med til at søsætte.

- Finansieringen af Fehmern-projektet er på plads. Vi har regnet det her igennem, og vi kan se, at trafikken stiger og stiger. Der er kommet eget mere trafik på vejene, siden vi lavede de første prognoser for Fehmern Bælt-projektet. Det her giver ingen problemer for økonomien for Fehmern Bælt, siger han.

Også Venstres finansordfører og spidskandidat til regionsrådsvalget Jacob Jensen afviser, at der grund til uro:

- Det tror jeg simpelthen ikke på. Folk, der skal syd på, vil ikke køre over Fyn og gennem Sønderjylland, blot for at spare 100 kroner, siger han.

Trafikprognoser fra Femern A/S forudsætter, at en million trafikanter årligt i stedet for at køre over Storebæltbroen vil snuppe tunnellen til Tyskland. Femern A/S ikke ønsket at udtale sig på nuværende tidspunkt.

