Betjente fra Sjælland og Fyn kaldt til københavnsk bandekonflikt

- Rigspolitiet har bedt de sjællandske politikredse og kollegerne på Fyn om at hjælpe Københavns Politi. Det er helt almindelig praksis, når noget sådan sker at vi på tværs af politikredsene hjælper hinanden, siger chefpolitiinspektør Lars Harvest fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange mand der er sendt til København, men Lars Harvest understreger at borgerne i politikredsen ikke kommer til at lide under, at en del af politistyrken er sat ind i den københavnske bandekonflikt.

-Vi rører ikke ved akutberedskabet og vores patruljer, der kører rundt ude i vores politikreds til gavn for borgerne, når de henvender sig og ønsker bistand. Vi rører heller ikke ved alarmcentralen og 114, understreger Lars Harvest.

Politiinspektør Jens Børsting fra Midt og Vestsjællands Politi siger til DR Sjælland at politikredsen med hovedsæde i Roskilde assisterer i København med både politifolk og efterforskere.

- Der er nogle sager, der kommer lidt længere op på hylderne i en situation som denne, men vores akutinsats vil foregå som den plejer, understreger Jens Børsting.