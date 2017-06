Besparelser flytter uddannelser på UCSJ

University College Sjælland dropper at bygge nyt campus i Køge, selv om det ellers var oplagt at lægge blandt sygeplejerske-uddannelsen lige ved siden af Sjællands Universitetshospital.

- Det var en rigtig god ide, det er også derfor, at bestyrelsen besluttede det for godt et år siden. Men der er sket rigtigt meget negativt økonomisk, uddannelserne er også blevet omfattet af kravet om to procents besparelser hvert år. Så hvis vi samlet set skal sikre kvalitet i uddannelser, så er det ikke realistisk at bygge nyt i Køge, siger rektor Camilla Wang.