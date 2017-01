Bertel Haarder genopstiller: Alt er muligt når man er 72 år

Først sagde han farvel, men nu vil han alligevel gerne tage en tur mere i manegen.

Venstres 72-årige veteran Bertel Haarder melder sig klar til at få sit navn på stemmesedlen ved næste valg til Folketinget.

Haarder, der har rekorden for at have siddet længst tid som minister, meldte ellers for halvanden måned siden ud, at hans tid som medlem af Folketinget snart var slut.