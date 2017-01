Beredskabet i hele landet bliver presset til det yderste

Frygten er derfor, at der simpelthen ikke er tilstrækkeligt med ressourcer at komme med fra beredskabet af.

En blanding af stormvejret Urd for en uge siden og nu atter en vandstandsstigning og stormflodsvarsel i store dele af landet presser et besparet beredskab.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at holde stand, men vi har ganske enkelt ikke mere at investere nu. Vi må derfor bare håbe på, at vandet ikke stiger for voldsomt. For vi kan ikke klare mere, hvor gerne vi end ville, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber.

For selvom beredskabet har forebygget og indkaldt alt, der kan krybe og gå, er grænsen nu nået.

Det skyldes blandt andet, at meget af det nødvendige udstyr ikke klar, fordi eksempelvis watertubes og mobile dæmninger var i brug under Urd, og derfor på den korte tid ikke er tilbageplaceret, retableret og klargjort igen. Ligesom der denne gang er behov for større mængder materiel.

- Vi har materiale i den mængde og den kvalitet, vi nu engang har. Men ingen af delene er længere tilstrækkeligt. Og ham, der havde indsatsansvaret og var på vagt fire døgn i træk i sidste uge, er flere steder den samme, der skal på vagt denne gang, for der er ikke længere andre, der kan afløse. siger Bjarne Nigaard.

Det er naturligvis meget imod beredskabets vilje og faglige stolthed, at man må komme med sådan en besked.

Bjarne Nigaard sammenligner situationen med, at man undlader at skifte de gamle sommerdæk på bilen år efter år. Det samme materiel kan ikke blive ved med at holde, og forbedret nyt materiel til vinterkørsel får man heller ikke.

- Selv beredskabet kan ikke trylle. Når man bliver ramt af prioriteringer og besparelser, så kan man kun levere det, man har. Der er ikke mulighed for at indsætte noget ekstra, selv om situationen er ekstraordinær. Det er sørgeligt, at vores fælles forsikring på den måde er blevet udhulet,” siger han.